Concord ha venduto circa 25 000 copie per un report sarebbe un grande insuccesso per PlayStation

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 31 agosto 2024) Un nuovoha rivelato cheè riuscito a vendere appena 25.000, ponendosi di conseguenza come undi mercato per Sony. In seguito ad un lancio per nulla positivo su Steam con dei numeri disastrosi, grazie alle stime degli analisti possiamo farci un’idea più precisa in merito all’entità dell’di mercato del nuovo hero shooter di Firewalk Studios. Nello specifico l’analista Simon Carless ha rivelato chedovrebbe averfino a questo momento appena 25.000, suddivise in10.000su Steam per PC e più o meno 15.000sulStore di PS5. Oltre a questa stima, Matt Piscatella dina ha affermato che il titolo si è fermato al 147esimo posto nella classifica dei giochi più giocati dagli utenti PS5 negli Stato Uniti, raggiungendo di conseguenza appena lo 0,2% degli utenti attivi.