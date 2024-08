Ciro non ce l’ha fatta Inutile la corsa in ospedale | morto a 37 anni Lascia 5 figli piccoli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Un’altra tragedia sulla strada, un’altra vita spezzata e strappata all’affetto dei suoi cari. I soccorsi sono stati tempestivi ma quando sono arrivati sul luogo dell’incidente il centauro 37enne era già in condizioni critiche: è deceduto poco dopo l’arrivo in. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, la polizia municipale è intervenuta per i rilievi e per la ricostruzione. L’impatto mortale, che oltre allo scooter ha coinvolto due automobili, si è verificato all’altezza del civico 191 di via Campana, a Pozzuoli. È un tratto dove non ci sono curve, è quindi possibile che l’incidente sia avvenuto per una manovra improvvisa effettuata da uno dei conducenti; secondo le ricostruzioni il 37enne avrebbe invaso la corsia opposta durante un sorpasso e si sarebbe scontrato frontalmente con una delle due auto. Leggi anche: Nadia trovata morta in camera da letto.