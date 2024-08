Chi non usa la piscina condominiale deve pagare le spese

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024) L’utilizzo di una, vista come un lusso da molti, soprattutto nel periodo estivo, è spesso causa di accese liti tra i condomini in merito alla ripartizione dellenecessarie per la manutenzione e l’utilizzo. Il dubbio che a volte sorge è se, anche chi non ne faccia uso o comunque ad essa non sia interessato, debba farsi carico delleper la sua conservazione. La risposta è affermativa. Secondo quanto sostenuto infatti dalla giurisprudenza (si cita a tal fine la sentenza del Tribunale di Brescia del 23 novembre 2023, n. 2830) tutti condomini saranno tenuti a contribuire agli oneri condominiali per la conservazione e godimento della. Vediamo più nel dettaglio con quali modalità.