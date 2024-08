Casale resta ai box ma sarà in campo a Como

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Il rinforzo in difesa è arrivato: ma il reparto arretrato del Bologna rimarrà in emergenza fino alla ripresa con il, dopo la sosta nazionali. Nicolò(26 anni) ha svolto le visite mediche ma contrariamente a quanto accaduto con Pobega, arrivato alla vigilia della trasferta di Napoli e aggregato alla squadra, non è stato convocato per la sfida di questo pomeriggio con l’Empoli. L’ex Lazio evidentemente non è ritenuto in condizione e questa mattina si allenerà a parte insieme a Erlic, che sta superando il problema muscolare accusato al Maradona. Contro l’Empoli, quindi, cispazio per Beukema e Lucumì al centro della difesa e in caso di necessità di rotazioni la mossa più probabilequella dello spostamento al centro di Posch, con l’inserimento di Holm sulla corsia destra di difesa.