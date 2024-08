Bologna che fatica! Altro pareggio Fabbian non basta contro l’Empoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilcontinua a inseguire la prima vittoria stagionale sotto la guida di Vincenzo Italiano, ma anche in questa giornata di campionato deve accontentarsi di unper 1-1un avversario che non ha mai mollato. GIOIA SMORZATA – Ilpareggia 1-1 la sfidaalla terza giornata di campionato. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, soprattutto considerando il vantaggio iniziale siglato dal giovane Giovanni, immediatamente neutralizzato da un gol lampo di Emmanuel Gyasi. La partita si era messa subito bene per i rossoblù, grazie alla rete segnata al 2’ minuto da Giovanni. Il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e approdato alcon la possibilità per i nerazzurri di esercitare il-riscatto a fine stagione, ha mostrato tutto il suo potenziale. Ma la gioia delè durata appena due minuti.