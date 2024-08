Torna la serie A | alle 20 45 gasp tenta l’assalto a san siro Inzaghi punta su Pavard Dea senza Hien e Zaniolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) È il primo vero scontro diretto stagionale quello di stasera al Meazza, nella sfida tutta lombarda e nerazzurra tra Inter e Atalanta, tra i campioni d’Italia e i vincitori dell’ultima Europa League.recupera Lautaro ma dovrebbe confermare Taremi dall’inizio, dubbio invece a centrocampo dove Mkhitaryan e Zielinski si giocano il posto. Attenzione alla Dea che, conerini in panchina, dal 2016 ha vinto su tutti i campi diA tranne alla ’Scala’ del calcio. Cabala contro i bergamaschi, quasi sempre sconfitti nell’eracon 5 ko e due pari in 7 incroci, inclusa la Coppa Italia. "Ma c’è sempre una prima volta", ha ricordato scherzandoerini che, in settimana, ha perso Koopmeiners ma ha inserito in pochi giorni Samardzic, Bellanova, Cuadrado, Rui Patricio e due giorni fa Kossounou.