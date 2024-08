Soter Mulé condannato per la pratica Shibari dovrà risarcire con un milione di euro i genitori della vittima

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 30 agosto 2024)è l’ingegnerein Cassazione a tre anni e sei mesi per omicidio colposo dopo la morte di Paola Caputo durante un gioco erotico. La studentessaSapienza originaria di Villa Baldassarri (Lecce) è morta a 23 anni nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2011ndo lonel garage dell’Agenzia delle Entrate e dell’Enav in via di Settebagni. Ihanno fatto causa adavanti al tribunale civile di Roma. Ed è arrivata la sentenza: a loro spetta undidi risarcimento. Caputo aveva preso parte volontariamente al gioco erotico insieme a un’amica che lavorava come usciere all’AdE ed è finita in coma per qualche giorno. La storia Secondo le indagini quella notte le due ragazze avevano accettato di farsi legare e sospese a una certa altezza dal suolo, come richiedeva ladello