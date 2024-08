Randy Orton conferma il rinnovo | Ho appena firmato un’estensione di cinque anni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024) A ormai pochissimi minuti dall’inizio di Smackdown, durante il Kickoff Show di Bash in Berlinha parlato dell’imminente incontro per il World Heavyweight Title contro GUNTHER, che dovrebbe essere il main event del premium live event di domani notte. Ma non solo, visto che l’Apex Predator ha colto l’occasione perre ufficialmente di averun nuovo contratto con la WWE per altri. Ecco, qui di seguito, le parole del Legend Killer dal palco allestito fuori dall’Uber Arena: “Sono in ottima compagnia con Flair, Cena sono a parimerito con Triple H con i suoi ed i miei 14 regni titolati. Sono davvero in buonissima compagnia. Il fatto di essere tornato sul ring mi aveva già soddisfatto. Poi c’è stato King of the Ring. Come è finito il torneo, con le spalle alzate ma ho ottenuto un’altra occasione.