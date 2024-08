Pretende i soldi per il parcheggio e aggredisce un medico arrestato 52enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoNella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra hannoun, presunto responsabile di “tentata estorsione”. I militari dell’Arma, a seguito di richiesta pervenuta alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri da parte della vittima, sono intervenuti presso ildell’ospedale Pagliari di Massafra, dove unappena giunto al lavoro, non avendo datoall’, un presunto parcheggiatore abusivo, sarebbe stato aggredito verbalmente e minacciato. In particolare, l’uomo si sarebbe avvicinato al, richiedendo “un caffè”. Per tutta risposta, la vittima ha tirato dritto, per poter intraprendere la propria attività lavorativa al più presto.