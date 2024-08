Orari F1 Gp Monza 2024 | Sky e Tv8 dove vederlo in chiaro e a pagamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto– Il fine settimana più atteso dagli appassionati italiani di Formula 1 è qui. Il Circus atterra sul leggendario circuito diper il Gran Premio d'Italia, una tappa che, quest'anno forse più che mai, è speciale per tanti motivi. Innanzitutto, sarà l'ultima di Lewis Hamilton in Mercedes all'Autodromo, con il pilota britannico che potrà già assaporare l'affetto dei tifosi del Bel Paese come futuro nuovo pilota Ferrari. Nella prima sessione di prove libere, però, sarà Andrea Kimi Antonelli a prendersi la scena sulla monoposto color nero e argento, in quella che sarà la sua prima sessione ufficiale in Formula 1 e che precederà di qualche ora l'annuncio della scuderia di Brackley, la quale già domani dovrebbe formalizzarlo come successore proprio del sette volte campione del mondo nel 2025.