Omicidio Sharon svolta nelle indagini | c’è un fermo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Possibilesull’diVerzeni. Un uomo è stato fermato dagli inquirenti perché ci sono gravi indizi sul suo conto Ad un mese dalla morte diVerzeni la. Negli ultimi giorni i carabinieri si sono concentrati principalmente sui filmati delle telecamere presenti in zona per cercare di identificare chi ha ucciso la 33enne. Eprime ore di questo venerdì 30 agosto è scattato ilnei confronti di un uomo. I carabinieri hanno fermato un uomo per l’di(Ansa) – cityrumors.itStando a quanto riferito da La Repubblica, la decisione di fermare la persona, contro la quale ci sono gravi indizi di colpevolezza, è stata presa perché era concreto il rischio di fuga e occultamento di prove oltre che naturalmente la reiterazione del reato.