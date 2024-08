Occupati record e disoccupazione in calo al 65% a luglio Ma non sono dati così buoni come sembrano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Scende lievemente lanell’area euro a, passando dal 6,5% di giugno al 6,4%, il livello più basso dal 2008. Italia lievemente sopra la media (6,5%) ma con una flessione più marcata rispetto a giugno quando la quota di senza lavoro si attestava al 6,9%. In Germania i disrestano invariati al 3,4%, in Francia al 7,5%, in Spagna all’11,5%. Focalizzandosi sull’Italia, l’Istat rileva anche un massimo storico dipoco più di 24 milioni, il 62,3% del totale delle persone in età lavorativa e con un incremento dello 0,2% rispetto a giugno. Significa che lavorano 490mila persone in più di un anno fa e 56mila in più rispetto allo scorso giugno. Nell’ultimo mese l’aumento è stato quasi esclusivamente femminile (+ 54mila) e, soprattutto, si tratta nella totalità di lavoratori autonomi, non di assunzioni.