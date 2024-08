Nuova Alexa con IA potente arriva l’abbonamento mensile | quando esce e quanto costerà

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) Amazon sta per lanciare laversione di. L’uscita è prevista per l’autunno 2024. Lasarà dotata di un’intelligenza artificiale potenziata, basata sui modelli Claude, sviluppati dalla startup Anthropic e sarà disponibile con un abbonamentoche promette di trasformare l’esperienza dell’utente. Come sarà la? Laversione di, internamente nota come “Remarkable,” rappresenta un passo avanti verso la tecnologia domotica rispetto alla versione attuale. L’aggiornamento, che è stato reso necessario dai limiti riscontrati nelle prestazioni del software di intelligenza artificiale sviluppato internamente da Amazon, si preannuncia come una “rivoluzione”. Durante i test iniziali, il software proprietario aveva mostrato difficoltà nel rispondere rapidamente ai comandi vocali, con tempi di attesa chevano fino a 6-7 secondi.