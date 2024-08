Museo di Capodimonte Acampora Pd | Calano ancora i visitatori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 1 minuto“Purtroppo non mi meravigliano le notizie sul costante calo di visite che ildiregistra da ormai troppi mesi, un calo al quale chiedo che il direttore Schmidt dia al più presto delle risposte con iniziative e progetti concreti”. Così in una nota Gennaro, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli. “Le ambizioni politiche di Schmidt – che resta attivissimo consigliere comunale e capo dell’opposizione di centro-destra a Firenze -, hanno fatto pagare un prezzo altissimo alla città: non c’è stata nessuna nuova mostra o evento per l’estate, proprio quanto Napoli era (ed è) piena di turisti, e non è stato dato alcun impulso a progetti per accogliere le importanti donazioni di Lia Rumma e del maestro Mimmo Jodice – sottolinea– Ora per tutti è tempo di ritorno dalle ferie.