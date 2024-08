Mercato Napoli adesso è ufficiale | arriva l’annuncio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo una lunga attesa è finalmenteto, la trattativa è giunta al termine: svelata la formula dell’affare. Ultime ore di calcioin casa, impegnato a chiudere gli ultimissimi colpi da consegnare a mister Antonio Conte. La dirigenza azzurra è al lavoro per definire l’arrivo di Gilmour dal Brighton, ma non solo. A tenere banco, infatti, è anche la questione legata all’uscita di Victor Osimhen: il centravanti azzurro, dopo essere stato ‘spodestato’ da Romelu Lukaku, sembrava a un passo dall’Arabia Saudita. La trattativa ha tuttavia subito importanti complicazioni, con l’affare sempre più a rischio. D’altra parte, negli ultimissimi minuti èto un atteso annuncio riguardante un altro calciatore del sodalizio partenopeo in uscita.