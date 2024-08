Massaua primaria fantasma | Oltre al danno la beffa Cantieri ancora in stallo e ci hanno tolto la navetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’anno scolastico si era provocatoriamente chiuso lì, nella scuola che non c’è, promessa dal 2016 e": lanel terreno di via Strozzi. Inon si vedono (è stata chiesta una modifica al progetto di bonifica che non sarebbe statopresentato), ma alla vigilia della prima campanella un’altra notizia ha spiazzato genitori e preside: non ci sarà più lache fino a giugno permetteva agli studenti di raggiungere il plesso di via Scrosati, dove sono stati trasferiti in attesa del futuro edificio. "In poche parole ci troviamo di fronte a questa situazione – spiega il dirigente Manfredo Tortoreto –: le famiglie nonpiù una scuola di territorio e sono state trasferite d’ufficio in un altro quartiere. Le ripercussioni sono enormi da numerosi punti di vista".