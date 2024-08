Lo strano caso di Masaniello in tv | Amore e libertà fa impennare lo share ecco perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“”) L'Italia è un paese che guarda al populismo ancora con una certa ammirazione? Forse meno rispetto a qualche anno fa, ma di certo resiste il mito di quei personaggi della storia che hanno incarnato la ribellione delle working class per secoli abbrutite dalla schiavitu economica, e puntualmente soffocate da chi comanda. La messa in onda del film, martedì in seconda serata su Rai 2, come certificato dall'Auditel, ha totalizzato una media del 4% dicon picchi del 7%. Ciò denota ancora una certa presa della categoria capopopolo. La storia raccontata dal bravo regista Angelo Antonucci è ambientata 400 anni fa, ma girata con uno sguardo rivolto alla contemporaneità.