L’emozione di 3 bambini in giro con la ‘Papamobile’ | Noi insieme a Bergoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ascoli, 20 agosto 2024 - Immaginate di trovarvi in piazza San Pietro per assistere all’udienza generale del papa e un uomo della security vi chieda di salire a bordo dellaper affiancare il pontefice durante il proprio saluto ai fedeli, accorsi lì da tutto il mondo. Sembra il classico racconto, agli amici, di un bellissimo sogno. Invece è stata l’esperienza realmente vissuta da tre piccoli ascolani: l’undicenne Pietro Durinzi e le sue sorelline Anna e Rosa, rispettivamente di nove e quattro anni, che mercoledì scorso hanno ricevuto un regalo inaspettato da papa Francesco. “ai nostri genitori Antonella e Francesco abbiamo partecipato all’udienza grazie all’iniziativa organizzata dal sestiere di Porta Tufilla – racconta Pietro, appartenente alla parrocchia dei Santi Simone e Giuda –. In tutto eravamo una quarantina di persone, in abiti quintanari.