Le truffe corrono sul web | cinque denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) In un periodo storico in cui i fenomeni di truffa e raggiro sono in costante aumento, i Carabinieri delle Compagnie di Fermo e Montegiorgio hanno intensificato le attività investigative al fine di reprimere tali reati. Nella giornata dell’altro ieri, a Porto San Giorgio, i militari dell’Arma del posto, a seguito di una segnalazione di una donna, hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un pregiudicato 54enne originario di Fermo. L’uomo è sospettato di aver pubblicato sul portale online "Idealista" un annuncio ingannevole relativo alla disponibilità di un appartamento per vacanze situato a Porto San Giorgio. Utilizzando artifizi e raggiri, il malfattore avrebbe indotto la vittima a versare un acconto di 150 euro tramite bonifico bancario su un conto a lui riconducibile. Dopo aver incassato la somma, il truffatore si è reso irreperibile.