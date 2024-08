L’artigianato custodisce un pezzo di noi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) È sempre più complicato trovare chi possa riparare e non obblighi solo a buttare gli oggetti danneggiati e ricomprarli nuovi. Ma oltre al piano pratico questa crisi è anche culturale. Se le cose andranno come stanno procedendo - e come sono già andate - tra pochi anni, diciamo una decina, sarà molto difficile trovare un idraulico che ti aggiusti un rubinetto, un fabbro che ti aggiusti il cancello, un serramentista che ti aggiusti la finestra, cioè qualcuno che venga presso la nostra abitazione o nel luogo dove lavoriamo, qualcuno che sia in grado di eseguire un intervento di riparazione o di manutenzione. Qualcuno che ti aggiusti qualcosa che si è rotto senza doverlo comprare nuovo e poi, magari, provare a farlo da soli come succede con i mobili dell’Ikea.