La lezione di stile di Serena Rossi è preziosa

(Di venerdì 30 agosto 2024) Madrina di Venezia 2021,negli ultimi anni ha macinato forti consensi nel mondo dello spettacolo. Il pubblico di Rai 1 l’attende pazientemente con Mina Settembre 3. Intanto l’attrice ci ha deliziato con numerosi look da red carpet negli ultimi anni che ricordiamo con piacere. Con una terza stagione ormai alle porte,è uno dei volti più amati dagli italiani che negli ultimi anni ha dato prova del suo talento in numerose circostanze. In molti l’attendono pazientemente in prima serata su Rai 1 con la terza stagione di Mina Settembre, i cui episodi già trasmessi in onda hanno accompagnato in replica l’estate degli italiani. Classe ’85, l’attrice napoletana ha recitato in numerosi film come Ti sposo ma non troppo, Ammore e malavita, Al posto tuo, Caccia al tesoro, Brave ragazze e 7 ore per farti innamorare.