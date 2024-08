La festa di tutti Tifosi e intere famiglie gratis alla Fan zone per un assaggio di Gp

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) È il caldo il vero protagonista della prima giornata di apertura (gratuita) della Fana Monza. Non sono proprio tantissimi iche hanno approfittato quest’anno del pomeriggio ad entrata libera; ci sono soprattutto i giovanissimi, che si trascinano tra uno stand e l’altro per provare i simulatori, scattarsi un selfie davanti alle gigantografie dei piloti o ad alcuni degli esemplari che hanno fatto la storia della Formula 1, qualche riproduzione di modelli attuali e numerose supercar da far girare la testa anche da ferme. Ci sonoche approfittano della gratuità per far assaporare un po’ del clima della Formula 1 a bambini e ragazzi come Fabio Sandrini, 46 anni, venuto qui da Asola (Mantova) con la moglie Carla e le figlie Asia, 17 anni e Cloè, 8 anni, che ogni anno hanno tre tappe fisse di “pellegrinaggio“ tra Monza, Imola e Maranello.