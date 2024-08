Inter-Atalanta 4-0 | decisivo Zielinski con i suoi influssi dalla panchina

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024)4-0:con i. Un mazziatone epico. L’di Inzaghi ha surclassato l’di Gasperini. Quattro a zero che sarebbe potuto essere anche otto a zero. Gasperini è atteso da una stagione complessa. Ha sbagliato a rimanere, lo capirà presto. Molto presto.per l’. Che solo apparentemente non ha avuto ruolo. E invece è statocon ie isguardidove trascorrerà gran parte della stagione. Cinque le sostituzioni ma Zielo è rimasto seduto. I gol: autorete di Djimsiti al quarto minuto, raddoppio acrobatico di Barella alò decimo e poi doppietta di Thuram nella ripresa.: «anche a Milano ho trovato un bel sole. All’c’è più abitudine alla vittoria» PiotrvistatoGazzetta dello Sport.