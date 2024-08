Incidente a Villa d’Almè muore motociclista di 42 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024). Un’altra tragedia sulle strade bergamasche: undi 42ha perso la vita in unstradale a. L’allarme questa mattina (venerdì 30 agosto) pochi minuti dopo le 9, all’incrocio tra via Angelo Gotti e via Dante. Frammentarie le prime notizie sullo scontro, che ha coinvolto un’auto e una motocicletta. In fase di accertamento la dinamica dello schianto: il centauro è stato sbalzato violentemente a seguito dell’impatto. I sanitari arrivati sul luogo dell’hanno tentato di rianimare l’uomo ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso il 39enne alla guida dell’auto nonostante il mezzo si sia ribaltato nello scontro. Sul posto un’ambulanza, un’automedica e i carabinieri di Zogno per i rilievi.