I posti più economici vanno da 80 a 180 euro ma per chi aspira a un posto migliore il prezzo lievita Ecco i dettagli città per città

(Di venerdì 30 agosto 2024) Annunciata la reunion dopo 15 anni di litigi, gli Oasis torneranno in concerto. Ma non si può certo dire che per i fan la riappacificazione dei fratelli Liam e Noel Gallagher sia stata a buon mercato. I prezzi dei biglietti per i loro live nel 2025 sono infatti stratosferici. Eppure, pur di vederli di nuovo insieme, i seguaci a quanto pare sono disanche a dar fondo al portafoglio, tanto che i sistemi di prevendita sono andati in tilt.