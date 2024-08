Gasperini | Presi due gol orribili Ora vogliamo tornare a giocare in casa nostra

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano. “L’approccio nei due tempi è stato pesante e ha determinato il risultato”. L’analisi in conferenza stampa di Gian Pierodopo il 4-0 subito contro l’Inter è semplice e lineare, con un dettaglio non da poco in aggiunta: “Abbiamo preso due gol”, sottolinea parlando delle mancanze a inizio secondo tempo. “Abbiamo visto giocatori appena arrivati, eravamo in difficoltà numerica in difesa. In mezzo ho visto dei ragazzi che non hanno mai mollato, cercando di stare in campo dignitosamente fino alla fine. Non ci siamo riusciti ed è una partita che perdiamo nettamente. Mentalmente i ragazzi hanno tenuto” prosegue nell’analisi. “Retegui ha tenuto bene mentalmente, ma anche Brescianini e Samardzic. La squadra ora non ha un grande morale, ora il mercato è finito e probabilmente aiuterà anche questo. Non bisogna parlare solo dei nuovi, ma anche di chi c’era”.