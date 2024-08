Fortitudo Gabriel già in crescita Sarà in campo nel test di Reggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nonostante tutto è stato un buon, utilissimo per spezzare il fiato e iniziare a conoscersi. Lapiù che al risultato finale, guarda al confronto di Codogno con l’Assigeco Piacenza di mercoledì con l’occhio di chi vuol sfruttare tutte le occasioni possibili per mettere benzina nel motore e cercare di trovare l’intesa giusta. Il caldo, torrido, all’interno della struttura lodigiana, le assenze, una preparazione e una intesa ancora tutta da affinare hanno ovviamente inciso in quella che a tutti gli effetti è stata la prima uscita della stagione sia per la formazione piacentina diretta dal bolognese Stefano Salieri che per i biancoblù di Devis Cagnardi. E’ basket di agosto, con le squadre che completamente diverse da quelle che tra meno di un mese scenderanno inper le prime sfide ufficiali.