Circeo fake news sulla chiusura de La Casa del Dolce | interviene il sindaco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 30 agosto 2024) San Felice, 30 agosto 2024 –della nota pasticceria “Ladel” di San Felice: la bufala, divenuta in poco tempo virale, sta causando un evidente danno d’immagine all’intero paese e alla sua comunità. Dura la condanna rispetto all’accaduto da parte dell’Amministrazione Comunale, che prende posizione in merito alla falsa notizia che negli ultimi giorni sta dilagando tramite un passaparola su WhatsApp e non solo. Ignoti, simulando graficamente, seppur in modo improvvisato, la stesura di un lancio di agenzia di stampa, hanno infatti montato ad arte una notizia inerente a presunti controlli nel locale di somministrazione “Ladel” da parte di Nas e Asl, che avrebbero riscontrato la presenza di escrementi di ratto. A seguito di tali controlli, l’attività sarebbe stata chiusa.