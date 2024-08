Calendario US Open 2024 oggi 30 agosto | orari partite ordine di gioco tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Cominciano le sfide del terzo turno allo US. Una giornata che vedrà protagonista in casa Italia soprattutto Lorenzo Musetti, che sarà l’unico azzurro che scenderà in campo in singolare. Il toscano, dopo la vittoria al quinto set contro Miomir Kecmanovic, va a caccia di un posto negli ottavi di finale, sfidando l’americano Brandon Nakashima. Nel tabellone maschile torna in campo Novak Djokovic, che affronterà l’australiano Alexei Popyrin, vincitore del Masters 1000 di Montreal. Fari puntati anche sul derby statunitense tra Ben Shelton e Frances Tiafoe. Nel torneo femminile, invece, le sfide principali sono quelle tra Coco Gauff ed Elina Svitolina ed anche quella tra Aryna Sabalenka ed Ekaterina Alexandrova. Impegni azzurri anche nel torneo di doppio.