Calcio Osimhen va in Arabia? Chiusa dopo mille peripezie la trattativa milionaria?

(Di venerdì 30 agosto 2024) Victor, attaccante nigeriano, ha forse trovato un accordo con l’Al-Ahli inSaudita per un contratto quadriennale dal valore di 40 milioni di euro a stagione, segnando una svolta nelmercato. Il Napoli, sotto la guida del presidente Aurelio De Laurentiis, incasserà probabilmente 80 milioni di euro più bonus dalla cessione del giocatore, chiudendo così una delle trattative più seguite dell’estate., arrivato al Napoli dal Lilla nel 2020, lascia il clubquattro stagioni in cui ha segnato 76 gol in 133 presenze, contribuendo in modo significativo alla vittoria dello scudetto del 2023 sotto la guida di Luciano Spalletti. Nonostante l’interesse di vari club durante il mercato estivo, l’offerta dell’Al-Ahli è stata l’unica a soddisfare parzialmente tutte le parti coinvolte, portando forse a termine questo lungo capitolo di mercato. Staremo a vedere.