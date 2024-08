Autonomia differenziata il Pd irpino lancia la raccolta firme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino a sostegno del referendum abrogativo contro la riforma dell'. È previsto per oggi, domani (sabato 31 agosto) e domenica, 1 settembre, l'allestimento di un punto di per contribuire all'indizione dell'appuntamento referendario. Lasi terrà ad Avellino, in piazzetta Biagio Agnes, oggi e domani dalle ore 17.30 alle ore 20.00 e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00. L'iniziativa è in linea con la posizione promossa dalla segreteria nazionale del Partito Democratico e dalla Regione Campania che da mesi si sta battendo per contrastare questo provvedimento legislativo considerato iniquo, dannoso e fortemente lesivo dell'unitá nazionale.