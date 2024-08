AEW | Stabili gli ascolti di Dynamite con Danielson campione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’episodio di AEWsuccessivo ad All In ha registrato un calo negli, segnando un momento di riflessione per la federazione di Tony Khan. Nonostante le aspettative elevate dopo il grande evento, i numeri mostrano una tendenza che merita un’analisi approfondita.in discesa per AEWL’ultima puntata di AEW, andata in onda mercoledì sera su TBS, ha totalizzato una media di 691.000 spettatori. Questo dato rappresenta un calo dell’1% rispetto alla settimana precedente, segnando il più basso numero di spettatori dal 7 agosto, quando lo show si trovò in competizione diretta con la copertura delle Olimpiadi estive. Nonostante il calo,è riuscito a mantenere la vetta delle classifiche via cavo in prima serata, ottenendo un rating di 0,22 nella fascia demografica 18-49.