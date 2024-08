A ottobre torna il Premio Charlot a Salerno | tre serate in teatro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024)il. Ad annunciarlo il patron Claudio Tortora che, dopo aver ottenuto, grazie alla Regione Campania ed al Governatore Vincenzo De Luca, una parte dei fondi di coesione destinati alla manifestazione, si è subito messo a lavoro per la realizzazione della XXXVI edizione. Dal 24 al 27 dunqueospita l’unica kermesse al mondo dedicata al grande Charlie Chaplin. “La vicenda dei fondi di coesione è nota a tutti – spiega Claudio Tortora – Una vicenda che purtroppo è costata il ridimensionamento, il rinvio ed in alcuni casi l’annullamento di alcune grandi manifestazioni estive. Tra queste anche la nostra manifestazione, che purtroppo quest’anno non abbiamo potuto realizzare come di consueto nell’ultima settimana di luglio.