Vela | Team New Zealand è perfetta Luna Rossa ko

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una regata di allenamento presa, davvero, sul serio dai campioni in carica dell’America’s Cup. Non esistono amichevoli perNewche ha lanciato un chiaro ed evidente messaggio a tutte le imbarcazioni rivali che tenteranno (invano?) di togliere lo scettro di leader ai Kiwi: sognare la vittoria è possibile, ma nella realtà le speranze dovranno scontrarsi contro ilDefender di questa manifestazione. Lo ha saggiato sulla sua pelleche non è riuscita a piegare i numeri uno uscendo sconfitta da questo round che, comunque, potrebbe lasciare nell’equipaggio azzurro qualcosa di positivo. Ora sfida a Orient Express. E questa volta si farà (davvero) sul serio in Louis Vuitton Cup.