US Open oggi Sinner-Michelsen al secondo turno | orario e tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Jannikcontro lo statunitense Alexneldel singolare maschile dell’US. L’azzurro, numero 1 del mondo, torna in campo a New York – in diretta tv e streaming – dopo la vittoria all’esordio contro un altro americano, Mackenzie McDonald, battuto in 4 set. Il match traapre il programma sul campo dell’Arthur Ashe Stadium alle 12 ora locale, le 18 in Italia. Il 23enne altoatesino, che cerca la forma migliore dopo le difficoltà incontrate al debutto, conosce l’avversario per averlo appena affrontato. Trac’è solo un precedente e risale a un paio di settimane fa. L’italiano e l’americano si sono affrontati nei 32esimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati: il numero 1 del mondo si è imposto in 2 set, compiendo un passo verso il trionfo nel torneo.