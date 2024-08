Satriano guarda Panathinaikos-Lens dal divano | formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024)non è presente in, ritorno dei preliminari di Conference League. Si riparte dal 2-1 francese dell’andata. Le, dove non c’è il prestito Inter. DA CASA – Esordio europeo da posticipare per Martin. L’attaccante uruguaiano, arrivato dall’Inter in prestito, non figura nell’undici titolare del. Ma non c’è neanche in panchina. Dunque gli tocca tifare da casa, con i francesi che partono dal 2-1 dell’andata in Francia.dal(4-2-3-1): Dragowski Kotsiras, Ingason, Jedvaj, Mladenovic; Arao, Cerin; Tetê, Bakasetas, Pellistri; Ioannidis.Sostituti: Lilo (l.), Lodygin (l.), Max, Duricic, Mancini, Sporar, Limnios, Vagiannidis, Schenkeveld, Maksimovic, Zeca, Ntampizas.Allenatore: D.Alonso.