Previsioni traffico autostrada venerdì 30 e sabato 31 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si avvia alla conclusione la stagione dell’esodo e del controesodo estivo con le ultime partenze verso il mare e la montagna e gli ultimi rientri, in particolare dal Centro Est Europa. Stando allecalcolate in base ai dati storici, in possesso ad Autostrade Alto Alto Adriatico, e a quanto accaduto lo scorso anno nello stesso periodo,30 e31saranno caratterizzati da bollini rossi (intenso) in particolare sulla A57 Tangenziale di Mestre e sulla A23 (Udine Sud – Palmanova). Nel dettaglio, per tutto l’arco della giornata dipotrebbero verificarsi code e rallentamenti sulla Tangenziale di Mestre nel tratto di competenza della Concessionaria dal Terraglio al bivio A27/A57 in direzione Trieste: nel pomeriggio,sostenuto in A4 direzione Venezia con possibili code e rallentamenti in entrata al Lisert.