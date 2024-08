Picchia la fidanzata lei sviene e lui la sequestra in casa per tre giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Perugia 29 agosto 2024 - Aveva riempito di botte la compagna tanto da mandarla tramortita in ospedale con 40di prognosi. Ora la polizia di Stato di Perugia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti di un 42enne rumeno accusato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e sequestro di persona aggravato, in danno della compagna convivente. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla procura guidata da Raffaele Cantone, l'uomo per motivi di gelosia lo scorso 19 agosto ha trascinato la convivente in camera da letto, dove l'ha colpita ripetutamente con schiaffi e pugni, ferendola in varie parti del viso. Non contento le aveva rubato il telefono cellulare, per leggere i messaggi.