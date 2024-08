Perché vedere la quarta stagione di Only murders in the building

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 agosto 2024) Squadra (e format) che vince, non si cambia. Ritorna in grande spolvero su Disney+ ladiin the, serie che coniuga crime, giallo, comedy, un tocco di musical e la migliore dramedy. Gli ingredienti dei dieci episodi da circa quaranta minuti ciascuno che compongono anche questa nuovasono sempre i medesimi: un gruppo di tre inquilini – Charles, Oliver e Mabel - che devono risolvere un delitto “stagionale”. Chiuso il caso della precedente(la morte di Ben Glenroy), in questo nuovo capitolo si indaga sulla scomparsa di Sazz Pataki (la controfigura di Charles), che progressivamente si scopre essere stata assassinata con un colpo di pistola. Sul fronte teatrale invece, dopo la fallimentare chiusura del musical di Oliver (per la scarsa per non dire totale assenza di pubblico), c’è una novità direttamente da Hollywood.