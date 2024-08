Omicidio Sharon nuova pista | Mi hanno minacciato è stato uno spacciatore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) A Terno d’Isola, nella provincia di Bergamo, il mistero dell’diVerzeni si infittisce. La 33enne barista, uccisa brutalmente a coltellate nella notte del 30 luglio, non ha ancora trovato giustizia. Nonostante le numerose telecamere presenti nell’area, il killer rimane sconosciuto. Una, però, potrebbe portare a una svolta: un, noto per la sua “velocità con la lama”, è scomparso da settimane. Un testimone rompe il silenzio: “Mi minacciano, ma io non mollo” Un testimone locale, un negoziante, ha deciso di parlare e rivelare dettagli importanti. “Saranno una decina, in gran parte marocchini. Fanno sempre un gran casino e sono veloci di lama. Per qualche giorno non li ho più visti, ma pian piano stanno tornando. Tutti, tranne uno”, racconta al Corriere della Sera.