Omicidio di Sharon un frequentatore della piazza di Terno non si vede più da quella sera

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024)d’Isola. L’appello lanciato dai carabinieri il giorno dopo l’diVerzeni è stato raccolto da molti residentizona die non, che in questo mese si sono fatti vivi con le loro segnalazioni. Tante, le più disparate. Alcune senza un nesso con il delitto. Altre addirittura inventate, comedel sosia di Johnny Deep che ha millantato una presunta conoscenzavittima risultata inventata e per questo è stato denunciato. Ma c’è anche chi ha svelato qualcosa che potrebbe rivelarsi interessante. Si tratta del titolare di una pizzeria vicina aSette Martiri,conosciuta come ritrovo di spacciatori e persone poco raccomandabili.da cui è passatanel suo tragitto a piedi