Mafia il figlio di Libero Grassi | Non vogliamo targhe commemorative

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – "In questi 33 anni non abbiamo mai voluto una targa commemorativa per mio padre e preferiamo rimettere ogni anno, il 29 agosto, il manifesto di carta con la stessa scritta, perché altrimenti rischierebbe di diventare una ricorrenza formale e basta d è quello che vorremmo evitare". Lo ha detto all'Adnkronos Davide, il L'articolo, ildi: “Non” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.