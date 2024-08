Louis Vitton Cup 2024 Sirena | Le eliminatorie sono una fase cruciale Miglioreremo ancora

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Barcellona, 29 agosto– L’attesa è finita: iniziano oggi le Challenger Selection Series della 37^ America’s Cup, al termine delle quali si sceglierà lo sfidante da opporre al Defender nel Match finale. La tensione è alta tra i team partecipanti, perché al termine dei due gironi eliminatori solo quattro di loro avanzeranno alle semifinali, mentre l’ultimo in classifica sarà eliminato. Luna Rossa vince di misura il match contro i francesi di Orient Express e guadagna il suo primo punto in classifica. Il team italiano ha perso l’incontro con il Defender, che però non assegna punti utili per laVuitton Cup. (leggi qui) Max, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli ha dichiarato: «Oggi inizia laVuitton Cup con due Round Robin cheattaccati, quindi si tratta di un periodo di regate lungo.