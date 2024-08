Lo sperma dei pesci Guppy ha perso tutta la sua forza riproduttiva Il motivo? Il Prozac e altri antidepressivi hanno contaminato le acque

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Che l’inquinamento non faccia bene e stia creando problemi enormi è cosa ovvia e scontata. Ma il tema non coinvolge solo gli esseri umani, ma tutto l’ecosistema della Terra: dal più piccolo esserino al più grande. Una ricerca internazionale, condotta da biologi della Monash University in Australia, ha analizzato i fiumi dal Rio degli Amazzoni alla Senna fino al Tamigi evidenziando che c’è traccia anche di medicinali e di. In particolare la fluoxetina, antidepressivo noto come, ha colpito le capacità riproduttive dei, noti come Poeciliidae. “L’interruzione della plasticità comportamentale e le correlazioni alterate tra tratti critici potrebbero minare la capacità delle popolazioni ittiche di adattarsi alle sfide ambientali, minacciando la loro sopravvivenza a lungo termine“, ha spiegato il professor Bob Wong, della School of Biological Sciences.