LIVE – Conte in conferenza | Parlerò di Lukaku quando sarà ufficiale

(Di giovedì 29 agosto 2024) Benvenuti alla diretta testuale dellastampa di Antonioa pochi giorni dalla sfida con il Parma Antonio, allenatore del Napoli, parla instampa a due giorni dalla sfida contro il Parma. Su– “Sto aspettando l’annuncio(ride, ndr). Prima di parlare di un giocatore, come successo in passato, aspetto l’annuncio“. Sul Bologna e il morale alto dopo la vittoria – “C’era partecipazione già prima, dev’essere sempre massimale. Hanno dato tutto anche dopo il Verona, lo stesso col Bologna, ma sappiamo quanto un risultato possa cambiare gli umori. Puoi essere piùnto, non rilassato, ma puoi avere più entusiasmo da parte di tutti. Lo dico con orgoglio: sono soddisfatto del gruppo, molto, mi danno tutto“.