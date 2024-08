L’Australia sta vivendo un inverno eccezionalmente caldo | registrato nuovo record di 416 gradi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – L’australiano sta facendo registrare temperaturecalde, che hanno prodotto anche nuovidi temperature massime sia nel nord che nel sud del Paese. “Idi temperatura massima giornaliera per l'sono stati battuti in diversi siti il 25 e il 26 agosto”, si legge sul sito del Bureau of Meteorology: Fitzroy Crossing Aero ha raggiunto 40,6 °C il 25 agosto e a Yampi Sound i 41,6 °C il 26 agosto. “Quest'ultima è ora la temperatura invernale più alta mai registrata in Australia”, spiega il Bureau. Ilprecedente era di 41,2 °C, registrarto a West Roebuck il 23 agosto 2020. We have just observed the highest temperature evered in winter in Australia ?? Multiple weather stations have been breakings, highest temperature came in today at +41.6°C in Western Australia (Yampi Sound).