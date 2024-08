Il salvataggio di due conigli denutriti | erano in gabbia fuori da un capannone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Prato, 29 agosto 2024 - Dueette domestiche, che versavano in condizioni estremamente critiche, sono state portate in salvo grazie a un intervento congiunto che ha visto la collaborazione tra la LAV Prato e la Polizia Municipale di Prato. Le dueette, che i volontari hanno affettuosamente battezzato Luna e Sole, sono state trovate in uno stato di grave sofferenza.confinate in unaminuscola all'esterno di unnella zona industriale vicino a Bagnolo dalla quale, con molta probabilità , nonmai uscite. Quando sono state soccorse, entrambeferite, disidratate e gravemente denutrite. Le loro condizionicosì gravi che una delleette, Luna, presentava una grave lesione alle zampe posteriori.