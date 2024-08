Il rumore aumenta il rischio di infarto cosa dice lo studio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilfa male al cuore,: gli studi hanno rivelato quanto questo aspetto sia pericoloso e da monitorare Il caos sonoro delle grandi città non è solo un disturbo per le orecchie dei suoi abitanti ma rappresenta anche un serio pericolo per la salute del cuore. Due recenti studi europei hanno messo in luce come l’inquinamento acustico urbano possa effettivamentere ildimiocardico, soprattutto tra i giovani e coloro che hanno già sofferto di attacchi cardiaci., fa male al cuore – notizie.comI risultati presentati al Congresso della European Society of Cardiology Esc 2024 a Londra rivelano un impatto negativo significativo dell’inquinamento acustico sulla salute cardiaca.