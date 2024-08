Gareggiamo per la sopravvivenza | James Spithill verso la Louis Vuitton Cup Luna Rossa apre contro NZ

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)si appresta a incominciare la propria avventura nellaCup, ovvero il torneo degli sfidanti che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Oggi pomeriggio il sodalizio italiano inizierà la rincorsala conquista del trofeo sportivo più antico al mondo e la prima sfida sarà proprioil Defender, anche se la regata non assegnerà punti per il round robin. L’incrocio con i Kiwi sarà sicuramente probante per i ragazzi dello skipper Max Sirena: dopo l’intensa battaglia di domenica pomeriggio nei preliminari, Team Prada Pirelli cerca nuove rispostei detentori della Vecchia Brocca e punta a regalare grande spettacolo.