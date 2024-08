DVB-T2 | la nuova era del digitale terrestre in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il 28 agosto 2024 segna una data importante per la televisionena: è iniziato ufficialmente il passaggio al nuovo standard DVB-T2. Questo aggiornamento è fondamentale per garantire una qualità video superiore e una migliore gestione dello spettro delle frequenze, ma comporta anche cambiamenti significativi per milioni di spettatori. Molti televisori e decoder, infatti, potrebbero risultare obsoleti e richiedere un aggiornamento. Laeracon il nuovo standard DVB-T2 (Credits: ANSA) – VelvetMagCos’è il DVB-T2? Il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) è l’evoluzione del precedente DVB-T, introdotto ormai più di un decennio fa. Questo nuovo standard permette di trasmettere segnali televisivi in alta definizione e con una qualità visiva nettamente superiore grazie alla compressione video HEVC (High Efficiency Video Coding).